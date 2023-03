F1 | GP Australia 2023: Verstappen precede Hamilton nelle prime libere

Sul circuito di Melbourne che ospita il Gran Premio d’Australia, si è appena concluso il primo turno di prove libere. Il più veloce di tutti al termine della sessione (terminata in anticipo per lo stop di Sargeant in pista) è stato il due volte Campione del Mondo, Max Verstappen, autore del miglior tempo in 1:18.790. Seconda posizione per la Mercedes di Lewis Hamilton che ha preceduto l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Quarto Fernando Alonso su Aston Martin, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Settima la McLaren di Lando Norris, davanti all’Alpine di Pierre Gasly.

A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo la Mercedes di George Russell e l’Aston Martin di Lance Stroll.

Appuntamento alle 7:00 per il secondo turno di prove libere, che potrete seguire con la diretta testuale sul nostro sito.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁 Max Verstappen finishes on top in an action-packed FP1 in Melbourne! 🍿🤯#AusGP #F1 pic.twitter.com/VTahnRhkUL — Formula 1 (@F1) March 31, 2023