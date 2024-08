F1 | Ferrari, Vigna: “Squadra concentrata e unita per continuare a migliorare”

Restare uniti per continuare a progredire le prestazioni della monoposto. È questo, in estrema sintesi, il pensiero pronunciato da Benedetto Vigna nella conference call Ferrari tenutasi sugli utili del secondo trimestre del 2024. L’amministratore delegato di Maranello ha sottolineato come la squadra abbia chiuso la prima parte della stagione con due successi, ottenuti rispettivamente da Carlos Sainz in Australia e da Charles Leclerc a Montecarlo, doppiando di fatto i punti nel Mondiale costruttori ottenuti nel 2023.

“La Scuderia Ferrari HP ha affrontato la stagione 2024 di Formula 1 con l’obiettivo di lottare sempre per il vertice – ha dichiarato Vigna – Siamo entrati nella pausa estiva con segnali incoraggianti. Abbiamo ottenuto due vittorie contro zero dell’anno scorso e il 50% in più di punti ottenuti a gara rispetto all’anno scorso”.

Il CEO del Cavallino, completando il punto sulla Formula 1, ha aggiunto: “La squadra resta concentrata e unita spingendo di più per continuare a migliorare le prestazioni della monoposto”.