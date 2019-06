F1 | Ferrari, Vettel: “Le nuove componenti non hanno funzionato come volevamo”

Sebastian Vettel ha archiviato con il quarto tempo il venerdì di prove libere del Gran Premio di Francia. Il tedesco ha ottenuto in 1’31″665 la sua migliore prestazione nelle FP2 del Paul Ricard, pagando oltre sette decimi dal leader del pomeriggio Valtteri Bottas.

Vettel, parlando del lavoro svolto in pista, ha dichiarato: “Non tutte le nuove componenti hanno performato esattamente come volevamo. Abbiamo molti dati da analizzare prima di scendere in pista per la terza sessione e spero che saremo in condizione di poter migliorare in vista delle qualifiche”.

Da parte del quattro volte campione del mondo non è mancato un accenno sulla decisione degli steward del Canada, che quest’oggi hanno confermato la penalità data a Montreal: “Per quanto riguarda le vicende del Canada direi che non eravamo d’accordo con la decisione dei giudici durante le gara e che pensavamo di aver portato degli elementi che avrebbero potuto rappresentare un punto di vista aggiuntivo del quale tenere conto. Invece siamo piuttosto delusi per il fatto che la materia non verrà più approfondita. Purtroppo è andata così, non ci resta che voltare pagina e guardare avanti”.

Piero Ladisa

