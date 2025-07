F1 | Ferrari, Vasseur sull’ultima stagione: “Abbiamo cercato di migliorare in ogni singola area”

Il 2024 è stato un anno più che positivo per la Ferrari. La scuderia del Cavallino ha chiuso l’ultima stagione al secondo posto nel Mondiale costruttori, contendendo il titolo marche alla McLaren fino all’ultima gara disputata ad Abu Dhabi. Nonostante la ricorsa iridata non abbia avuto un lieto fine, con la scuderia di Woking che ha conservato il vantaggio su quella del Cavallino, Maranello può essere soddisfatta dei miglioramenti mostrati in pista dopo un difficile periodo estivo.

Archiviata la pausa estiva, la SF-24 grazie anche agli aggiornamenti (andati nella giusta direzione, rispetto a quelli precedenti) ha migliorato costantemente le proprie prestazioni che l’hanno portata a ottenere ben tre vittorie (Monza, Austin, Città del Messico) nella seconda metà di stagione.

Discutendo del progresso mostrato nel 2024, rispetto all’anno precedente dove però la Ferrari era stata l’unica squadra a marcare vittoria (con Carlos Sainz nell’appuntamento di Singapore) nel dominio Red Bull, Frederic Vasseur ha ammesso come l’aspetto più importante sia stato quello di accrescere le prestazioni in ogni singola area. Nessuno stravolgimento radicale, ma solamente un lavoro di spinta della squadra alla ricerca del dettaglio.

“Cosa ha fatto la differenza quest’anno (2024, ndr)? Non c’è una grande differenza. Stiamo cercando di migliorare ogni singola area delle prestazioni, in ogni singolo reparto dell’azienda. È un piccolo passo dopo l’altro”, ha dichiarato Vasseur intervistato da F1.com.

Il team principal della Ferrari ha poi aggiunto: “Non si tratta di avere qualcosa che cambia le carte in tavola: non c’è bacchetta magica. È necessario mantenere questa mentalità e spingere tutti i membri del gruppo a cercare di fare un lavoro migliore, a cercare di risparmiare un grammo su ogni parte e credo che nell’ultimo mese abbiamo fatto un buon passo avanti. Sicuramente non è sufficiente, ma stiamo andando nella giusta direzione”.

In conclusione il manager francese ha aggiunto: “È un progetto senza fine, un processo senza fine per assumere, sviluppare, cercare di fare un lavoro migliore”.