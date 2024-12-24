Formula 1Ferrari

Sulla lotta al titolo con McLaren: "Non abbiamo perso ad Abu Dhabi, bensì in estate"

di Piero Ladisa24 Dicembre, 2024
F1 | Ferrari, Vasseur: “Siamo migliorati in ogni singolo pilastro della performance”

Tra le scuderie promosse nell’ultima stagione figura senza dubbio la Ferrari. La scuderia del Cavallino è stata tra le protagonista del 2024, arrivando a giocarsi il titolo costruttori con la McLaren fino all’ultima gara. Appuntamento, quello di Abu Dhabi, che però ha sorriso al team di Woking tornato vincente nel Mondiale marche dopo un digiuno durato 26 anni: era infatti dai tempi di Ron Dennis, Mika Hakkinen e David Coulthard che la squadra inglese non trionfava in questa speciale classifica.

Frederic Vasseur, commentando il campionato della Rossa, ha esternato tutta la sua soddisfazione per i passi in avanti compiuti dalla squadra rispetto all’anno scorso. Al tempo stesso il manager francese ha sottolineato come la Ferrari non abbia perso la lotta iridata con McLaren allo Yas Marina Circuit, bensì in quelle gare estive dove le prestazioni della SF-24 sono state lontane dal vertice.

“Stiamo andando nella giusta direzione. Siamo migliorati in ogni singolo pilastro della performance: affidabilità, strategia, pit stop, performance pura e sui KPI (Key Performance Indicator, ndr), abbiamo ottenuto cinque vittorie contro una e sui punti, abbiamo ottenuto il 60% di punti in più nel 2024 rispetto al 2023”, ha dichiarato Vasseur intervistato da F1.com.

Il team principal della Ferrari, continuando la propria analisi, ha aggiunto: “Tutto sta andando nella giusta direzione. Abbiamo mancato l’ultimo passaggio, ma quando siamo andati ad Abu Dhabi la percentuale di possibilità di vittoria era molto bassa. Dopo sabato, era molto bassa. È vero dopo il secondo o terzo giro, ho detto: ‘Ah i pianeti sono quasi allineati ora, spingiamo’. Ma non è ad Abu Dhabi che abbiamo perso qualcosa. Abu Dhabi in sé è stato un bell’evento, è più in Canada che abbiamo avuto un doppio zero, o in estate ci siamo persi qualcosa”.

