F1 | Ferrari, Vasseur: “Hamilton e la squadra avevano bisogno di tempo per essere perfettamente allineati su alcuni dettagli”

Il team principal di Maranello ha discusso dell'adattamento tra l'inglese e la squadra del Cavallino

di Piero Ladisa2 Novembre, 2025
Lewis Hamilton ha palesato non poche difficoltà nella sua stagione d’esordio in Ferrari. L’inglese, che ha sposato il progetto tecnico del Cavallino dopo un lungo e vincente ciclo in Mercedes, è protagonista dell’adattamento alla squadra e alla vettura di Maranello. Recentemente, discutendo con la stampa, Hamilton ha esternato commenti positivi sul feeling con la SF-25.

Interrogato sull’argomento, Frederic Vasseur ha ammesso come sia il sette volte campione del mondo che la stessa Ferrari avevano bisogno di tempo per riuscire a convergere nella stessa direzione.

“È così dall’inizio della stagione, quest’anno il campo è molto, molto competitivo, con piloti che a volte passano dalla P18 alla P3 o alla P4 – ha affermato Vasseur, citato da F1.com – Ciò significa che se lasci qualcosa sul tavolo, perdi posizioni”.

Il team principal del Cavallino, proseguendo il proprio pensiero su Hamilton, ha detto: “Lewis aveva bisogno, e anche il team, di tempo per essere perfettamente allineati su alcuni dettagli, e oggi ogni singolo dettaglio ti fa perdere posizioni. Questo significa che dobbiamo avere il pieno controllo di tutto, ed è questo l’obiettivo chiaro per tutti noi”.

