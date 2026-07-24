F1 | Ferrari si conferma anche nelle FP2, Hamilton al comando
Leclerc in seconda posizione davanti a Norris
Lewis Hamilton ha concluso la seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio dell’Ungheria davanti a tutti, confermando il buon passo della Ferrari mostrato anche nelle FP1. Il sette volte iridato ha registrato il suo miglior tempo in 1:18.729, precedendo il compagno di squadra, Charles Leclerc.
Quarta posizione per la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalla Mercedes di George Russell che chiude la Top 5.
Sesta posizione per l’altra Red Bull di Isack Hadjar, a precedere la Racing Bulls di Liam Lawson e la McLaren di Oscar Piastri. Chiudono la Top 10 della classifica dei tempi l’Audi di Nico Hulkenberg e la Racing Bulls di Arvid Lindblad.
Kimi Antonelli ha concluso 13esimo. Il leader del Mondiale non ha preso parte alle FP1 per lasciare il sedile al pilota junior Frederik Vesti.
Gran Premio dell’Ungheria: Risultati FP2
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