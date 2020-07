F1 | Ferrari, senti Vettel: “Non abbiamo un pacchetto all’altezza”

Per Sebastian Vettel è sicuramente una delle peggiori qualifiche della sua carriera. Era dal 2014 che il tedesco non passava la Q2, quindi è una situazione inedita per quanto riguarda la Ferrari #5. Il campione del mondo non è riuscito a fare meglio dell’undicesima posizione, a un solo decimo da Leclerc, in quel momento sugli stessi tempi di Vettel. Insomma, un sabato da dimenticare viste anche le prestazioni di Renault, Racing Point e McLaren, che mettono la Ferrari come quarta/quinta forza dello schieramento.

“Non mi sono sentito troppo a mio agio in macchina verso la fine del Q2, ma la gara è domani e quella è la parte del weekend che conta di più – ha detto Vettel. Vediamo dunque cosa possiamo imparare da questa giornata che ci possa servire per migliorare durante il Gran Premio. La nostra vettura oggi non si è dimostrata abbastanza veloce e anche a livello di bilanciamento non ero completamente soddisfatto. Perdiamo troppo sui rettilinei, forse perché abbiamo troppo drag, anche se in alcune curve siamo competitivi. Di sicuro avrei voluto andare più veloce, ma l’undicesima posizione non è così male in prospettiva gara, perché saremo liberi di scegliere con quale mescola partire, un aspetto che potrebbe rivelarsi importante nell’economia della corsa. Va da sé che non è stata una giornata perfetta, ma dopotutto credo che forse non avevamo un pacchetto all’altezza di quello di alcuni dei nostri rivali. Credo però che il nostro passo gara dovrebbe vederci più competitivi”.