F1 | Ferrari, Leclerc: “Nel 2026 si ripartirà da zero, mi piacerebbe che io e Lewis lottassimo per il titolo”

Quello che la Ferrari si è messo alle spalle con la gara di Abu Dhabi è stato un anno terribile dal punto di vista sportivo, mai seriamente in lotta per obiettivi importanti. Ma ora la squadra del Cavallino, come del resto la concorrenza che si è dovuto inchinare dinanzi alla supremazia McLaren che ha portato a casa entrambe le corone iridate, ha la grande chance di rimettersi in carreggiata con il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore dal 2026.

Un’opportunità che potrebbe permettere alla scuderia di Maranello, che non tocca palla in ambito iridato piloti dal 2007, con l’ultimo successo che porta la firma di Kimi Raikkonen, di lottare per il titolo come riferito Charles Leclerc.

Proprio il monegasco è stata l’unica nota positiva di un campionato complicato per la Ferrari che, dopo aver battagliato per il Costruttori nel 2024 con McLaren, ha recitato il ruolo di comparsa in pista nel 2025.

Gli unici risultati degni di nota sono arrivati grazie al talento di Leclerc che, come accaduto in passato, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo scavalcando i limiti delle vettura e portando in dote al Cavallino sette piazzamenti a podio.

Leclerc, commentando le nuove regole, auspica che possa battagliare per il titolo con il compagno di squadra Lewis Hamilton condizionato quest’anno da numerose difficoltà alla guida della SF-25.

“Dal punto di vista tecnico cambieranno così tante cose che dovremo ripartire da zero – ha dichiarato Leclerc, intervistato da L’Équipe – E mi piacerebbe che Lewis e io lottassimo per il titolo nel 2026. Per la squadra diventare campione del mondo sarebbe un buon segnale, e poi, per me, è il sogno diventare campione del mondo come pilota. E riuscirci con Fred qui alla Ferrari sarebbe eccezionale”.

