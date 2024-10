F1 | Ferrari, Leclerc: “Il nostro obiettivo è il titolo costruttori”

Il Gran Premio del Messico, ventesima gara stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1, ci ha consegnato una grande Ferrari che dopo aver sbancato ad Austin con una doppietta si è ripetuta anche nell’appuntamento messicano portando a casa la vittoria con Carlos Sainz. La doppietta in Messico è sfuggita per il sorpasso subito nelle fasi finali da Charles Leclerc nel duello con la McLaren di Lando Norris, ma la posizione persa dal monegasco non modifica di una virgola i miglioramenti prestazionali che stanno accompagnando la Ferrari in questo intenso finale di campionato.

Con i punti conquistati in Messico, a cui si sommano le difficoltà della Red Bull, Maranello ha messo la freccia sulla squadra di Milton Keynes salendo al secondo posto e puntando seriamente al titolo. Per riportare il Costruttori a Maranello, che manca dal lontano 2008, la Ferrari dovrà avere la meglio nella sfida alla McLaren attuale capolista in classifica generale con 29 punti di vantaggio sulla Rossa.

Charles Leclerc ha ammesso, senza nascondersi, come la Ferrari punti seriamente a far suo il titolo costruttori in un finale di stagionale che potrebbe regalare una gioia inattesa al popolo ferrarista dopo le difficoltà riscontrate nella parte centrale del campionato. Dal ritorno in pista a fine agosto la Rossa ha cambiato decisamente passo, favorito dagli aggiornamenti introdotti dalla squadra sulla SF-24 che hanno dato riscontri positivi, rendendo possibile una ricorsa che appariva lontana. Molto lontana, per certi versi irraggiungibile.

“Il titolo costruttori deve essere il nostro obiettivo, penso che il modo migliore per raggiungerlo sia quello semplicemente di rimanere concentrati su noi stessi e cercare di massimizzare il pacchetto della nostra auto: è quello che abbiamo fatto da due weekend – ha dichiarato Leclerc, intervistato nella conferenza stampa post GP del Messico – Ma sì, il campionato Costruttori ora è realisticamente possibile”.

Leclerc, sulla convinzione di una Ferrari in piena lotta per il titolo, ha aggiunto: “E si basa sul fatto che noi facciamo meglio di altri che sbagliano, ed è quello che accade nel campionato Piloti. Per il campionato Piloti devo fare tutto bene e ho bisogno che ci sia molta sfortuna altrove. Il campionato Costruttori è sicuramente il nostro obiettivo principale e se continuiamo così è alla portata”.