Formula 1 | Williams, disappunto dopo il risultato ottenuto a Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas – Frustrazione in casa Williams per il risultato ottenuto da Alexander Albon e Logan Sargeant al termine dell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la buona qualifica di sabato, i due piloti della scuderia inglese hanno sofferto in maniera importante il graining con la gomma più dura, aspetto che – unito ad un regime di SC esposto nel momento sbagliato – li ha portati a chiudere il fine settimana in Nevada in 12° e 16° posizione. Un risultare certamente deludente che non rispecchia il passo mostrato dalla FW45 nel corso di questo fine settimana.

“Il risultato che abbiamo ottenuto a Las Vegas è stato deludente”, ha affermato Robson. “Non siamo riusciti a gestire al meglio il graining con la gomma più dura. Senza questo problema probabilmente avremmo chiuso più vicini ad Esteban Ocon, ma con i se e i ma non si va da nessuna parte. Fortunatamente anche i nostri rivali non sono riusciti a capitalizzare questo fine settimana di Las Vegas, aspetto che ci permetterà di volare ad Abu Dhabi con un vantaggio in termini di classifica. In generale sono soddisfatto del ritmo, ma purtroppo non abbiamo messo insieme il tutto”.