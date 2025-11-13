F1 | Doppio ritiro in Brasile, Vasseur si concentra sugli aspetti positivi: “Abbiamo attaccato chi era davanti”

Quello della Ferrari in Brasile, dove si è svolto il ventunesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2025 di Formula 1, è stato un weekend letteralmente drammatico dal punto di vista sportivo.

La squadra del Cavallino si è infatti congedata dalla trasferta di Interlagos con un doppio deprimente zero. Un doppio ritiro causato dall’incidente che ha visto suo malgrado protagonista alla ripartenza Charles Leclerc con la Mercedes di Antonelli e la McLaren di Oscar Piastri e dai contatti – che ne hanno rovinato il fondo della sua SF-25, della Rossa di Lewis Hamilton dapprima con la Williams di Carlos Sainz e successivamente dal tamponamento ai danni dell’Alpine di Franco Colapinto.

Due zeri che, sommati ai risultati di Mercedes e Red Bull, hanno fatto retrocesso il team di Maranello al quarto posto del Mondiale costruttori alle spalle della Stella e di Milton Keynes.

Discutendo del weekend di San Paolo, il team principal Frederic Vasseur ha cercato di trovare aspetti positivi malgrado la nefasta domenica che ha visto protagonista le monoposto di Maranello.

“È difficile trovare aspetti positivi quando si hanno due ritiri – ha dichiarato Vasseur, citato da F1.com – Ma direi che se devo trovare un aspetto positivo nel weekend è il ritmo nelle qualifiche, la rimonta, il fatto che anche alla partenza, alla ripartenza, abbiamo lottato, guardando davanti a noi, senza guardare chi ci sta dietro, cercando di attaccare e con un atteggiamento positivo. Questo è sicuramente positivo”.

Il team principal di Maranello, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Ma quando sei a questo punto del campionato, sei più concentrato sui punti che sul potenziale”.