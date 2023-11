Sebastian Vettel non esclude un ritorno alle corse

Sebastian Vettel non ha escluso la possibilità che in futuro possa tornare in pianta stabile nel motorsport. Il tedesco, che al termine della stagione 2022 aveva appeso il casco al chiodo dopo l’esperienza biennale poco felice con l’Aston Martin, ha infatti ammesso come potrebbe considerare seriamente un rientro. Ma al tempo stesso il quattro volte campione del mondo di Formula 1 non ha ancora le idee ben chiare sulla categoria nella quale potrebbe rimettersi al volante, ma soprattutto è contento della sua attuale situazione come “pensionato” a tempo pieno.

“Può darsi che mi rimetta in gioco – ha dichiarato Vettel a RTL – Non so ancora con che tipo di macchina. È una mia passione e qualcosa che mi interessa molto, ma sono abbastanza soddisfatto della situazione attuale. Certo che potrebbe sempre succedere, perché è qualcosa che mi manca e quando sono vicino alla pista mi vengono i brividi. Non è facile da guardare. Il ritiro? Una decisione maturata dovuta a molte altre cose”.

Vettel, parlando del proprio futuro, ha aggiunto: “Finora non è stato firmato né deciso nulla, ma è tutto nella nella mia mente”.

Da parte del tedesco non è mancato un pensiero all’amico e connazionale Mick Schumacher. Schumi jr nel 2024 si dividerà tra Formula 1, dove continuerà ad essere pilota riserva Mercedes, e il WEC con l’impegno alla guida dell’Alpine Hypercar: “È fantastico per lui poter salire di nuovo su una macchina e correre – il pensiero di Vettel – Allo stesso tempo resta in Formula 1, continuando ad imparare. Spero che abbia una nuova possibilità”.