F1 | Domenicali conferma: dal 2027 aumenteranno le Sprint

La Formula 1 si prepara a un’ulteriore evoluzione del format Sprint. Dopo aver introdotto questo tipo di weekend nel 2021 e aver progressivamente ampliato il numero degli appuntamenti fino agli attuali sei, il Circus è pronto a fare un nuovo passo in avanti. A confermarlo è stato direttamente il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, che ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero delle gare Sprint a partire dalla stagione 2027.

L’annuncio arriva a pochi giorni dalla conferma che Monza ospiterà un weekend Sprint per tre stagioni consecutive, dal 2027 al 2029. Una decisione che testimonia quanto Liberty Media e il management della Formula 1 continuino a credere in un format nato per offrire maggiore spettacolo durante tutto il fine settimana e che, almeno secondo i vertici del campionato, sta raccogliendo risultati sempre più convincenti.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il numero di appuntamenti Sprint potrebbe passare dagli attuali sei fino ad arrivare addirittura a dieci nel corso della stagione, anche se la distribuzione definitiva verrà resa nota soltanto con la presentazione del calendario 2027.

Stefano Domenicali: “Le gare Sprint sono la giusta direzione”

Domenicali ha ricordato come il progetto Sprint fosse stato accolto inizialmente con parecchio scetticismo da parte di addetti ai lavori e appassionati, ma ha ribadito di essere convinto della scelta fatta dalla Formula 1.

“Se ricordate l’inizio, c’era sempre molto scetticismo riguardo a ciò che stavamo facendo. Ma credo che abbiamo la responsabilità di essere coraggiosi, di cercare nuovi approcci e di non avere paura di spingerci oltre”.

Per il CEO, i benefici della formula Sprint sono ormai evidenti, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza offerta al pubblico presente in circuito. Un aspetto che rappresenta una priorità sempre più importante per la Formula 1 moderna, impegnata ad aumentare il coinvolgimento degli spettatori durante tutte le giornate del weekend.

“Penso che gli effetti siano già evidenti. Con 150.000 spettatori presenti sulle tribune di Silverstone già nella giornata di venerdì, sarebbe stato sbagliato non offrire loro l’opportunità di vedere più azione in pista. Per questo credo che le gare Sprint siano la strada giusta da seguire”.

Le dichiarazioni di Domenicali confermano quindi la volontà della Formula 1 di continuare a investire su un format che, pur dividendo ancora parte dei tifosi più tradizionalisti, ha contribuito ad aumentare il valore delle giornate di venerdì e sabato, offrendo punti iridati e una gara aggiuntiva rispetto al classico Gran Premio della domenica.

Il CEO della Formula 1 ha inoltre spiegato che i dettagli del nuovo programma Sprint saranno ufficializzati contestualmente alla pubblicazione del calendario del Mondiale 2027, il cui annuncio sarebbe ormai imminente.

“Stiamo già lavorando per introdurre un numero maggiore di Sprint in futuro. L’annuncio arriverà molto presto, quando presenteremo il calendario. Restate sintonizzati per ulteriori novità”.

Oltre all’espansione del format Sprint, il calendario 2027 dovrebbe portare con sé anche importanti novità sul fronte dei circuiti. Secondo quanto emerso, Portimao sarebbe destinato a entrare nel Mondiale, riportando il Gran Premio del Portogallo nel calendario iridato dopo alcuni anni di assenza. Parallelamente cresce l’ottimismo anche per un ritorno di Istanbul Park, circuito che ha già ospitato diverse gare negli ultimi anni durante la fase di riorganizzazione del calendario seguita alla pandemia.

Di contro, Zandvoort sarebbe destinata a uscire dal campionato al termine dell’attuale accordo, mentre dal 2028 il Circuit de Barcelona-Catalunya dovrebbe alternarsi con Spa-Francorchamps attraverso un sistema di rotazione, una soluzione che consentirebbe alla Formula 1 di mantenere un calendario sempre più internazionale senza rinunciare ad alcuni degli autodromi più iconici della sua storia.

La stagione 2027 rappresenterà dunque un momento di profondo cambiamento per il Circus. Oltre all’arrivo del nuovo regolamento tecnico e motoristico, il Mondiale potrebbe presentarsi con un calendario rinnovato e con un numero significativamente maggiore di weekend Sprint. Una scelta che conferma la strategia perseguita da Liberty Media e da Stefano Domenicali: rendere ogni giornata di gara un evento capace di offrire spettacolo e valore sia agli spettatori presenti sugli spalti sia a quelli che seguono il campionato in televisione.