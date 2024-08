F1 | Con Trenord al GP di Monza 2024: biglietti speciali e corse straordinarie verso prove e gara

F1 GP Italia – In occasione del Gran Premio d’Italia 2024, Trenord mette a disposizione biglietti speciali e corse aggiuntive per facilitare l’accesso all’Autodromo Nazionale di Monza, partendo da Milano e da tutta la Lombardia. Come ogni anno, Trenord potenzia i suoi servizi per permettere agli appassionati di Formula 1 e ai curiosi di raggiungere il “Tempio della Velocità” in modo sostenibile. Questa modalità di trasporto è molto apprezzata dai tifosi, come dimostrano i dati delle edizioni precedenti: nel 2023, sono stati venduti oltre 25.000 biglietti speciali.

Corse Straordinarie per il Gran Premio

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, Trenord organizza otto corse straordinarie tra Milano Centrale e Monza. Nella giornata di gara, domenica 1, verranno potenziati anche i collegamenti tra Milano Porta Garibaldi e Biassono Lesmo Parco, con 21 corse aggiuntive senza fermate intermedie. Questi potenziamenti si aggiungono ai normali servizi già previsti da e per Monza e Biassono.

Biglietti speciali da Milano e dalla Lombardia

Per chi desidera assistere al GP, Trenord offre due biglietti speciali, validi da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre:

– Monza Autodromo treno+bus: disponibile al costo di 10 euro, include il viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e il trasferimento in bus navetta della Linea Nera fino al Gate G dell’Autodromo.

– Trenord Day Pass GP Monza 2024: disponibile a 13 euro, comprende il viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo. Questo pass offre inoltre la gratuità per i ragazzi sotto i 14 anni che viaggiano con il titolare del biglietto.

Servizi Aggiuntivi per il GP di Monza

Oltre alle corse straordinarie tra Milano Centrale e Monza, nella giornata di domenica 1 settembre, Trenord organizzerà 21 corse aggiuntive tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, con 12 treni al mattino e 9 nel pomeriggio per il ritorno. Questi treni sono accessibili con il biglietto speciale dedicato, acquistabile al costo di 5 euro su trenord.it fino a esaurimento posti, o con il “Trenord Day Pass”. Sarà possibile raggiungere il GP anche con le corse regolari delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco, S11 Milano-Como-Chiasso, S9 Saronno-Milano Lambrate, Milano-Carnate-Ponte San Pietro, e Milano-Lecco-Colico.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli sulle corse straordinarie, gli orari, le fermate e i biglietti speciali, visitate il sito trenord.it o utilizzate l’app Trenord. Per informazioni su come raggiungere l’evento in auto e sui parcheggi, consultate il sito del Comune di Monza.