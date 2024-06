F1 | Briatore, le prime parole da consulente Alpine: “Priorità alle performance del team” [VIDEO]

F1 Alpine Briatore – Fresco di annuncio come nuovo “Consulente Esecutivo” del team Alpine, al fianco di Luca De Meo (CEO del gruppo Renault), Flavio Briatore non ha nascosto la propria visione sul futuro della compagine francese, sottolineando come la priorità attuale sia l’ottimizzazione delle performance.

Dopo le difficoltà affrontate dalla squadra in questa prima parte di stagione, Briatore intende avviare un processo di crescita graduale, focalizzato sullo sfruttamento non solo delle risorse interne, ma anche di quelle presenti sul mercato. Un lavoro a 360°, condiviso con De Meo, che ovviamente dovrà essere portato avanti per gradi e soprattutto in ottica 2026, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici e aerodinamici.

Briatore, ricordiamo, è stato ufficializzato questa mattina con un breve comunicato stampa ed ha assunto la carica con effetto immediato, tant’è che sta seguendo le attività della squadra già durante questo fine settimana del mondiale in programma sul tracciato del Montmelò, a Barcellona.