F1 | Bearman non si nasconde: “Il mio sogno è correre e vincere con la Ferrari”

Quello di essere pilota Ferrari è un sogno che hanno tanti, per non dire tutti, i piloti che arrivano in Formula 1. Tra questi Oliver Bearman ha già avuto modo di realizzarlo, seppure in parte, nel weekend del Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2024 quando dovette in fretta e furia sostituire Carlos Sainz messo fuori combattimento dall’appendicite.

In quell’occasione l’inglesino si fece trovare pronto, portando addirittura a punti la SF-24 ricevendo tra gli altri i complimenti e l’abbraccio anche dal connazionale sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che l’anno successivo prese proprio il posto di Sainz accanto a Charles Leclerc.

Ora però Bearman sogna in grande e vorrebbe diventare pilota Ferrari a tempo pieno, cercando tra l’altro di unire alla promozione come driver del Cavallino quello della vittoria con la Rossa.

Il 2025, dopo la parentesi di Jeddah con Maranello l’anno precedente, è stata la stagione d’esordio nel Circus come pilota titolare per Bearman. Campionato positivo per il driver della Haas, andato a punti in ben nove occasioni delle quali sei nella seconda metà di stagione.

“Questo è, ovviamente, il mio sogno – ha dichiarato Bearman, citato da RacingNew365, parlando della Ferrari – È ciò che mi spinge a dare il massimo e mi dà la forza di alzarmi ogni mattina e dare il massimo in tutto ciò che faccio, perché è quello che voglio fare”.

Il giovane talento inglese, proseguendo con il proprio intervento, ha poi aggiunto: “Voglio correre in rosso. Voglio vincere in rosso. Questo è il mio obiettivo nella vita. Naturalmente ho avuto la fortuna di provarlo, so come ci si sente, quindi voglio tornare a vivere quella sensazione”.