Formula 1 | Stroll sogna l’arrivo di Newey in Aston Martin

Formula 1 Aston Martin Newey – In attesa di vederlo in pista questo pomeriggio per le prime sessioni di libere al Red Bull Ring, teatro del prossimo Gran Premio d’Austria, Lance Stroll ha commentato le tante voci riguardanti un possibile passaggio di Adrian Newey in Aston Martin, precisando come l’ingresso nel team del tecnico inglese sarebbe un colpo da “90” per le ambizioni del sodalizio capitanato da Lawrence Stroll, papà di Lance, e Mike Krack (TP).

L’esperienza dell’ex ingegnere della Red Bull, unito al suo ricco palmares, offrirebbe un’opportunità importante al team di Silverstone, ancora a caccia di fondamenta solide su cui strutturare le proprie ambizioni mondiali. Newey, ricordiamo, è stato spesso accostato alla Ferrari, con cui avrebbe già formato un pre-accordo con scadenza fissata a fine luglio, ma Lawrence Stroll starebbe facendo di tutto pur di accontentare le richieste dell’inglese. Un tira e molla che potrebbe risolversi prima dell’estate, in un modo o nell’altro.

Stroll sulle voci di Newey in Aston Martin

“Adrian è il GOAT, probabilmente il più grande di tutti i tempi, visto che ha vinto più campionato di chiunque altro. E’ una persona che tutti vorrebbero avere nella propria squadra. Sicuramente è un leader carismatico e nessuno rifiuterebbe un suo ingresso in squadra. Ad ogni modo dovremo aspettare e vedere cosa succede”.

