F1 | Aston Martin, Alonso è settimo: “Abbiamo dato il massimo”

Zandvoort – Fernando Alonso conquista la settima posizione nelle qualifiche olandesi, mettendosi davanti al compagno di squadra, nono. Un Lance Stroll in grande spolvero, che durante le sessioni di qualificazione è rimasto costantemente davanti allo spagnolo. È solo nel Q3 che Fernando da tutto, e infatti comunica alla squadra che non può fare di più. Con questa settima posizione Alonso è il primo degli altri, dietro alle prime tre file occupate dai top team.

Alonso: “Non mi sentivo a mio agio in Q1 e Q2”

“Sono felice della mia qualifica ed è un gran bel risultato avere entrambe le vetture in Q3. A volte sembrava di essere in una lotteria in pista, a causa delle condizioni, particolarmente in curva 9 e 10. Non mi sentivo molto a mio agio in Q1 e Q2, ma alla fine sono soddisfatto del mio giro in Q3. Credo che non avremmo potuto fare di più. Domani il cielo sarà limpido, dovremo fare una buona gara e lottare al massimo per tenere le vetture più veloci alle nostre spalle”.