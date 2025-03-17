F1 | Bordata del Daily Mail a Hamilton: “Sembra un tour d’addio da 60 milioni all’anno”

La bruttissima prestazione della Ferrari a Melbourne non poteva certamente passare inosservata. Nelle nostre pagine e nei link tra un paragrafo e l’altro di questo articolo, troverete due approfondimenti al riguardo. A mettere però il carico da novanta sulla vicenda ci ha pensato la stampa inglese, in particolare il Daily Mail, che sembrava non aspettare altro per attaccare Lewis Hamilton dopo la sua prima ufficiale in sella a una monoposto di Maranello. Un rapporto, quello tra il sette volte campione del mondo e una parte della stampa britannica che sembra essersi incrinato dopo il passaggio in Ferrari ufficializzato più di un anno fa, e qualcuno non ci è andato leggero al termine della gara di ieri, conclusa con un anonimo decimo posto.

Sappiamo benissimo come l’inglese debba ambientarsi dopo una vita passata in Mercedes, e lui stesso lo ha ammesso in ogni intervista del weekend appena trascorso. Non si può volere tutto e subito, specialmente in assenza di test in pista se non la tre giorni del Bahrain. È chiaro però che le prestazioni deludenti della SF-25 abbiano enfatizzato le brutte prestazioni dei piloti, e questo sembra già non essere stato perdonato da qualcuno.

Lewis Hamilton a bordo della Ferrari SF-25 in Australia – XPB

Così scrive il noto giornale inglese: “L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari ha già il sapore di un tour d’addio. È determinato a godersi il viaggio, anche se dovesse rivelarsi accidentato, come accaduto questo fine settimana. Ha chiuso al decimo posto su quattordici piloti arrivati al traguardo in una gara segnata dalla pioggia, ammettendo di aver avuto poca fiducia in se stesso. Inoltre, la comunicazione con il suo nuovo ingegnere di pista, Riccardo Adami, è sembrata quella tra due persone che si incontrano per la prima volta”.

“Dopo essersi qualificato ottavo, una posizione dietro al compagno di squadra Charles Leclerc, Hamilton sorrideva come se avesse vinto alla lotteria. E, in un certo senso, lo ha fatto: il suo contratto da 60 milioni di sterline all’anno aiuta sicuramente a placare le frustrazioni, così come il sogno di una vita finalmente realizzato, quello di indossare il rosso Ferrari”.

3/5 - (4 votes)