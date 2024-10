F1 | Sainz: “Avrei rinnovato se Hamilton non avesse scelto la Ferrari”

Tra le novità più importanti che caratterizzeranno il prossimo Mondiale figura la coppia di pilota Ferrari che vedrà la conferma di Charles Leclerc, con il monegasco legato a Maranello fino alla fine del 2026, e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Quella dell’inglese, che si appresta a disputare le ultime gare al volante della Mercedes, rappresenta una scelta importante nella parte conclusiva della carriera.

Ad Hamilton ha fatto Carlos Sainz, con lo spagnolo che concluderà quest’anno la sua avventura professionale con la Ferrari prima di trasferirsi in Williams dove ha sottoscritto un contratto pluriennale.

Lo spagnolo, arrivato a Maranello nel 2021 dove si è tolto le proprie soddisfazioni andando a conquistare quelle che finora sono state le uniche tre vittorie in carriera, ha sottolineato come la scelta di Hamilton di accasarsi nella squadra del Cavallino abbia purtroppo inciso sulla sua uscita dalla Ferrari. Sainz infatti ritiene che Maranello lo avrebbe rinnovato se non ci fosse stata l’opzione Hamilton.

“Non ho brutte parole per la Ferrari – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – E credo che nemmeno loro ne abbiano per me. È un rapporto che non si è rotto perché non siamo contenti l’uno dell’altro, ma per una questione dovuta ad una determinata circostanza. Resto convinto che se Hamilton non avesse voluto finire la sua carriera alla Ferrari, avrei rinnovato. Ma non si può dire di no a un sette volte campione del mondo, lo capisco, è una coppia che era destinata a riunirsi ed è toccato a me”.

Da parte dello spagnolo non ci sarebbe alcun tipo di invida se il prossimo anno la Rossa dovesse essere competitiva: “Una parte di me avrà dato il suo contributo, ma non seguirà la stagione della Ferrari. La mia testa sarà nel presente. Non ci sarà quel tipo di sensazione”.

