DIRETTA F1 | GP Italia 2025: la Gara [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Monza Qualifiche – Rieccoci collegati con il circuito di Monza per la diretta della domenica dio gara. Dopo le qualifiche di ieri, che hanno premiato Max Verstappen e la Red Bull, piloti e squadre si giocheranno i punti importanti di questo fine settimana, con McLaren, Ferrari pronte a giocarsi le proprie carte per le zone di vertice della classifica. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 14:45 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale dalla pista!

DIRETTA GP MONZA DALLE 14:45

Ride onboard with Max Verstappen as he completes his record-breaking pole lap at the Temple of Speed ⏱️💨#F1 #ItalianGP @pirellisport pic.twitter.com/1DcaVrOGj4 — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

14.45 Buongiorno amici di Motorionline e benvenuti alla diretta della domenica di gara. E’ tempo del Gran Premio d’Italia

14.55 Cielo perfetto e temperatura ideale per una domenica di gara

RACE DAY WEATHER 🌤️ A perfect late summer's day at Monza

🌡️ 26℉ #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/BsygvGDbAn — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

15.00 Giro di allineamento a Monza

15.01 I primi sono arrivati al Serraglio, tifosi che si fanno sentire sulle tribune del circuito brianzolo

15.02 Hulkenberg costretto al ritiro prima del via. Possibile problemi tecnici. Vi aggiorneremo

15.02 Piloti Aston Martin sotto investigazione

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT AT MONZA!!! Verstappen and Norris scrap in the run down to Turn 1 🤯 Norris is onto the grass, Verstappen cuts the first corner#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/qe9wjFA35b — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

15.05 Via via! Verstappen difende la leadership al via, anche se è sotto investigazione per aver tagliato la prima chicane. Gran battaglia alle spalle fra Piastri e Leclerc, con il primo che compie un super sorpasso a Lesmo 1

15.07 Norris passa al comando del GP e Piastri e Leclerc si scambiano le posizioni

15.08 Verstappen prende la scia a Norris e si riprende la testa della corsa, Lecletc sorpassa di nuovo Piastri si prende la terza posizione. Intanto Bortoleto è in scia a Russell

LAP 2/53 Verstappen held the lead at the start but he's instructed by his team to cede the lead to Norris for cutting the corner at Turn 1 TOP 5

Norris

Verstappen

Leclerc

Piastri

Russell#F1 #ItalianGP — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

6/53 Hamilton passa Alonso e si prende la settima posizione

6/53 Piastri prende la scia e passa Leclerc. Quest’ultimo sembra scivolare parecchia per via del poco carico aerodinamico

7/53 Verstappen guadagna sette decimi su Norris

7/53 Hamilton supera Bortoleto e si prende la sesta posizione

Verstappen round the outside 💪 Unbelievable battling at the front as the Dutchman retakes the lead! 🍿#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hREmJQcsy0 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

8/53 Il box Ferrari comincia a chiedere del lift and coast a Leclerc, che sembra soffrire di surriscaldamento del posteriore

9/53 Ferrari è costantemente la più veloce sul dritto, ma soffre tremendamente in curva. Hadjar intanto sotto investigazione per un contatto con Colapinto

9/53 Verstappen al comando vola, mentre Russell si è messo in scia a Leclerc

10/53 Leclerc si difende sul dritto da Russell, Verstappen intanto giro dopo giro sta aprendo il gap su Norris

11/53 Probabilmente gestione diversa della strategia fra Norris e Piastri, con il secondo che sembra risparmiare di più le gomme

12/53 Cinque secondi di penalità ad Ocon per aver spinto fuori dalla pista Stroll

13/53 Russell è quasi uscito dalla zona DRS di Leclerc, forse per far respirare la vettura prima di un nuovo attacco

14/53 McLaren sta pian piano alzando il ritmo, forse in virtù della migliore gestione dei pneumatici, Leclerc intanto sembra rientrato dal problema di surriscaldamento al posteriore

15/53 Verstappen però si difende e fa il proprio miglior giro in gara, nonché il GPV

⏪ Stroll is forced off track by Ocon on Lap 2 Stewards have handed the Haas driver a five-second time penalty 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NSiwwyGlQU — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

16/53 Verstappen! Ancora una volta GPV e mette fra se e Norris altri tre decimi

16/53 Antonelli supera Tsunoda e sia porta nono

