F1 | Sauber, Bottas si riconferma tredicesimo: “E’ la giusta direzione”

Suzuka – Sentimenti contrastanti nel box Sauber. Valtteri Bottas si riconferma in tredicesima posizione in qualifica – il finlandese è scattato dalla stessa casella anche a Melbourne. Il piazzamento in Q2 porta quindi una ventata di speranza nel team elvetico, con la speranza, stavolta, che non ci siano intoppi a livello strategico, e sopratutto durante il pit-stop.

Bottas: “Stiamo andando nella giusta direzione”

“Sono molto felice del comportamento della vettura, sa nelle libere sia in qualifica. E’ bello tornare in Q2 e avvicinarsi così tanto alla top 10. Ovviamente sarebbe stato bello entrare in Q3, ma questo risultato dimostra che stiamo andando nella giusta direzione con i nuovi aggiornamenti e per questo dobbiamo ringraziare tutta la squadra ad Hinwil. Abbiamo fatto dei passi avanti durante il weekend e, guardando alla gara, penso che facendo tutto nel modo giusto potremo lottare e portarci a casa un po’ di punti”.

Zhou: “E’ stato difficile interpretare le risposte della vettura”

Giornata diversa, invece, per Zhou Guanyu: il cinese non riesce a terminare le FP3 a causa di un problema tecnico, e in qualifica Zhou non riesce a fare molto, relegandosi ad una rimonta dall’ultima posizione.

“E’ stata una giornata pesante per me. Sfortunatamente, a causa di un problema tecnico, ho perso la fine delle FP3, dove sono riuscito a provare solo il long run. Data la mancanza di preparazione, è stato difficile interpretare le risposte della vettura; ho cercato di massimizzare più che potevo, ma non avevo abbastanza aderenza al posteriore nell’ultimo settore. Credo che, se avessi avuto più tempo per preparare la qualifica, forse ora parleremmo d’altro. La griglia è molto serrata e potremo lottare per punti se riusciremo a fare dei sorpassi, ma sono fiducioso, posso farcela. Domani è un altro giorno e continueremo a dare il massimo”.