DIRETTA F1 | GP Bahrain 2024: LIVE Prove Libere 2 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Prove Libere 2 GP Bahrain – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, prevista per le ore 16:00. Nel primo turno di libere, davanti a tutti ha concluso la RB di Daniel Ricciardo, seguito dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. Max Verstappen e le Ferrari sono apparse più lente ma in realtà la sessione più importante sarà proprio questa perché sia le qualifiche che la gara si disputeranno a quest’ora.

SEGUI LA DIRETTA A PARTIRE DALLE 16:00