DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 1
Aggiornamenti in tempo reale da Interlagos
Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 16:30 si disputerà il primo turno di Prove Libere del Gran Premio del Brasile! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale, live timing e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.
I rookie in pista oggi:
Dino Beganovic – Ferrari
Leonardo Fornaroli – McLaren
Luke Browning – Williams
Gabriele Minì – Alpine
Freddie Slater – Audi
Colton Herta – Cadillac
Rafael Camara – Haas al suo primo weekend in F1
DIRETTA FP1 GP BRASILE DALLE 16:30
17:52 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 20 con le FP2.
17:30 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui la prima sessione di libere
17:21 Minì in settima posizione con l’Alpine
17:12 Norris al comando con 1:11.717
17:07 Antonelli primo in 1:11.799 con soft
17:06 Bortoleto in seconda posizione con soft, Colapinto si mette terzo con soft
17:00 TOP 10: Verstappen S, Antonelli M, Colapinto S, Hamilton H, Norris M, Russell M, Bortoleto M, Hadjar H, Fornaroli M e Lawson H
16:50 Si ritorna in pista!
16:43 BANDIERA ROSSA! Problemi sull’Audi del pilota junior Slater
16:41 TOP 10: Verstappen H, Antonelli M, Hamilton H, Norris M, Russell M, Bortoleto M, Hadjar H, Lawson H, Albon M e Lindblad H
16:38 Hamilton al comando con 1:13.298 con hard, cambio di power unit in vista per il britannico
16:37 Verstappen comanda la sessione con 1:33.341 con hard
16:30 SEMAFORO VERDE! Iniziano le FP1
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