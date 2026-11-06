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DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 1

Aggiornamenti in tempo reale da Interlagos

di Jessica Cortellazzi6 Novembre, 2026
DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 1

Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 16:30 si disputerà il primo turno di Prove Libere del Gran Premio del Brasile! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale, live timing e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

I rookie in pista oggi:

Dino Beganovic – Ferrari
Leonardo Fornaroli – McLaren
Luke Browning – Williams
Gabriele Minì – Alpine
Freddie Slater – Audi
Colton Herta – Cadillac
Rafael Camara – Haas al suo primo weekend in F1

DIRETTA FP1 GP BRASILE DALLE 16:30

17:52 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 20 con le FP2.

17:30 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui la prima sessione di libere

17:21 Minì in settima posizione con l’Alpine

17:12 Norris al comando con 1:11.717

17:07 Antonelli primo in 1:11.799 con soft

17:06 Bortoleto in seconda posizione con soft, Colapinto si mette terzo con soft

17:00 TOP 10: Verstappen S, Antonelli M, Colapinto S, Hamilton H, Norris M, Russell M, Bortoleto M, Hadjar H, Fornaroli M e Lawson H

16:50 Si ritorna in pista!

16:43 BANDIERA ROSSA! Problemi sull’Audi del pilota junior Slater

16:41 TOP 10: Verstappen H, Antonelli M, Hamilton H, Norris M, Russell M, Bortoleto M, Hadjar H, Lawson H, Albon M e Lindblad H

16:38 Hamilton al comando con 1:13.298 con hard, cambio di power unit in vista per il britannico

16:37 Verstappen comanda la sessione con 1:33.341 con hard

16:30 SEMAFORO VERDE! Iniziano le FP1

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Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

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