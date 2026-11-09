F1 GP Brasile | Piastri deluso: “Risultato inferiore al nostro potenziale”

La McLaren lascia il Gran Premio del Brasile con la vittoria di Lando Norris e il sesto posto di Oscar Piastri. Un risultato complessivamente positivo per la squadra di Woking, che ha mostrato segnali incoraggianti grazie agli aggiornamenti introdotti nel fine settimana di Interlagos, anche se per il pilota australiano resta qualche rimpianto.

Piastri ha dovuto fare i conti con condizioni particolarmente insidiose, soprattutto nelle prime fasi della gara, quando l’asfalto scivoloso ha reso difficile trovare immediatamente il giusto ritmo. Una volta entrato in sintonia con la monoposto, il passo è migliorato sensibilmente, in particolare con le gomme Soft.

“Alla fine è stato un buon risultato, dopo un fine settimana complicato e caratterizzato da condizioni difficili, soprattutto all’inizio, quando la pista era scivolosa e ho impiegato un po’ di tempo per trovare il ritmo. Una volta riuscito a farlo, il passo è stato molto buono, soprattutto con le gomme Soft, e questo è sicuramente un aspetto positivo. Sono soddisfatto della competitività che abbiamo mostrato in alcuni momenti, anche se il sesto posto mi sembra un risultato inferiore a quanto meritassimo in base alla prestazione”.

Il pilota australiano ha inoltre evidenziato i progressi compiuti dalla MCL40 grazie al lavoro svolto durante il weekend brasiliano. La monoposto ha dato segnali incoraggianti, ma secondo Piastri resta necessario intervenire per renderla più veloce e soprattutto più semplice da guidare, riducendo il distacco dalle principali rivali.

“La macchina mi è sembrata fare un passo avanti questo fine settimana, ma dobbiamo ancora renderla più veloce e più facile da guidare, oltre a ridurre il divario da Red Bull e Mercedes”.

Piastri ha quindi rivolto i complimenti alla Mercedes per la conquista del Mondiale Costruttori, guardando già alla possibilità di confrontarsi con il team di Brackley nelle posizioni di vertice nella prossima stagione. Prima, però, ci saranno ancora tre appuntamenti da affrontare: il lavoro in fabbrica sarà fondamentale per trasferire i progressi del Brasile anche nelle ultime gare del campionato.

Stella: “Oscar è stato molto veloce, ma è rimasto nel traffico”

A commentare il fine settimana della McLaren è stato anche Andrea Stella. Il Team Principal ha espresso grande soddisfazione per la vittoria di Lando Norris, sottolineando la prestazione del britannico in condizioni particolarmente difficili, ma ha riconosciuto anche il buon potenziale mostrato da Piastri.

“Oscar è stato molto veloce: forse è rimasto troppo a lungo nel traffico, ma il suo passo con le gomme da asciutto è stato incoraggiante”.

Stella ha poi attribuito il successo al lavoro collettivo della squadra, evidenziando il contributo degli aggiornamenti tecnici, della preparazione della monoposto, della strategia e delle operazioni ai box. Un insieme di fattori che ha permesso a Norris di concretizzare la competitività mostrata durante la gara.

“È fantastico essere nuovamente sul gradino più alto del podio! Questo successo è davvero il risultato del lavoro di squadra. Lando ha guidato in maniera eccezionale in condizioni molto difficili, dimostrandosi il più veloce sia con le gomme slick sia con le Intermedie. Non ha commesso nemmeno il minimo errore, fatta eccezione per l’incidente sul podio!”.

Il manager italiano ha inoltre sottolineato come gli aggiornamenti introdotti in Brasile stiano fornendo indicazioni positive in vista della conclusione della stagione e, soprattutto, in ottica futura. La squadra ha potuto raccogliere informazioni importanti su alcune soluzioni tecniche che potrebbero rivelarsi utili anche per il progetto della prossima monoposto.

McLaren, Stella frena gli entusiasmi: “Mercedes più forte con temperature elevate”

Nonostante la vittoria di Norris, Stella ha invitato a non interpretare il risultato brasiliano come un’indicazione definitiva dei rapporti di forza in Formula 1. Le condizioni ambientali hanno infatti avuto un ruolo importante, con le temperature relativamente basse che, secondo il Team Principal, hanno favorito la McLaren.

“Gli aggiornamenti che abbiamo portato qui stanno dando segnali positivi per la parte finale della stagione e ci hanno anche aiutato a comprendere alcuni concetti in vista del prossimo anno. Allo stesso tempo, dobbiamo mantenere questa vittoria nella giusta prospettiva. Le basse temperature hanno giocato a nostro favore, mentre Mercedes è sembrata più forte con temperature più elevate”.

Una precisazione importante in vista dei prossimi appuntamenti e soprattutto della futura stagione, considerando il livello degli avversari che la McLaren dovrà affrontare.

“Red Bull, Mercedes e Ferrari continueranno a essere rivali molto forti, quindi sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Stella ha infine rivolto le congratulazioni alla Mercedes per il titolo Costruttori e ai partner di HPP, che hanno conquistato per il terzo anno consecutivo il Mondiale riservato alla power unit. Il Team Principal ha inoltre voluto ricordare Alan Jones, campione del mondo di Formula 1 nel 1980, scomparso nei giorni precedenti, rendendo omaggio a una figura importante della storia della categoria.

Per la McLaren, dunque, il Brasile rappresenta un passaggio incoraggiante: la vittoria di Norris conferma la capacità della squadra di competere al vertice, mentre il sesto posto di Piastri lascia aperto il lavoro necessario per ritrovare continuità e sfruttare pienamente il potenziale della MCL40.

In quale posizione ha concluso Oscar Piastri il GP del Brasile 2026?

Oscar Piastri ha concluso il Gran Premio del Brasile in sesta posizione. Il pilota McLaren ha mostrato un buon ritmo soprattutto con le gomme Soft, ma ha ritenuto il risultato inferiore al potenziale espresso dalla monoposto durante la gara.

Come ha giudicato Piastri la prestazione della McLaren in Brasile?

L’australiano ha evidenziato i progressi della MCL40 e il buon passo mostrato in alcuni momenti della corsa. Ha però sottolineato la necessità di rendere la vettura più veloce e semplice da guidare, riducendo il distacco da Red Bull e Mercedes.

Cosa ha detto Andrea Stella sulla gara di Oscar Piastri?

Il Team Principal McLaren ha giudicato molto positiva la prestazione dell’australiano, sottolineando il suo buon ritmo con le gomme da asciutto. Secondo Stella, Piastri potrebbe aver trascorso troppo tempo nel traffico.

Perché Andrea Stella invita alla prudenza dopo la vittoria in Brasile?

Stella ha spiegato che le basse temperature hanno favorito la McLaren, mentre Mercedes è sembrata più competitiva con temperature più elevate. Per questo motivo, il manager ritiene necessario valutare il successo nella giusta prospettiva.

Quali indicazioni ha fornito il GP del Brasile per il futuro della McLaren?

Gli aggiornamenti introdotti a Interlagos hanno dato segnali positivi e permesso alla squadra di comprendere meglio alcuni concetti tecnici in vista della prossima stagione. Stella ha comunque ricordato che Red Bull, Mercedes e Ferrari resteranno avversarie molto competitive.