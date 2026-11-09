F1 GP Brasile | Russell quarto: “Volevo lottare per la vittoria”

George Russell ha concluso il Gran Premio del Brasile in quarta posizione, al termine di una gara movimentata nella quale il pilota Mercedes ha alternato momenti di grande competitività ad alcune difficoltà, soprattutto nella fase finale con le gomme Intermedie. Un risultato che non gli ha permesso di salire sul podio, ma che non cancella le sensazioni positive raccolte durante il fine settimana.

L’inglese ha riconosciuto di aver commesso un errore all’uscita della pit lane, in un momento in cui stava cercando di sfruttare un’opportunità per inserirsi nella lotta per la vittoria. Una manovra rischiosa, dettata dalla volontà di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.

“È stata una gara piuttosto movimentata. In alcuni momenti abbiamo avuto un ritmo davvero molto forte, soprattutto con le gomme Soft, ed è stato un aspetto decisamente positivo per me. Ho commesso un errore all’uscita dei box, forse perché stavo prendendo troppi rischi. Ho visto un’opportunità per lottare per la vittoria e volevo provarci. Alla fine, non credo che questo abbia cambiato più di tanto la nostra posizione conclusiva”.

Russell ha poi evidenziato le difficoltà incontrate nella parte finale della corsa, quando la Mercedes non è riuscita a mantenere lo stesso livello di competitività con le gomme Intermedie. Un aspetto sul quale la squadra dovrà lavorare per comprendere meglio il comportamento della monoposto in condizioni di pista variabili.

“Verso la fine abbiamo faticato maggiormente con le Intermedie, quindi ci sono sicuramente degli aspetti da comprendere. Nel complesso, però, lascio questo weekend con sensazioni positive per quanto riguarda la mia prestazione. Ho lavorato duramente per tornare a esprimermi con continuità a quel livello e qui mi sono sentito molto più vicino a me stesso”.

Russell celebra il titolo Mercedes: “Quattro anni difficili”

Al di là del risultato individuale, il Gran Premio del Brasile ha consegnato alla Mercedes il titolo mondiale Costruttori. Un traguardo particolarmente significativo per Russell, arrivato a Brackley nel 2022 con l’ambizione di lottare regolarmente per i campionati e protagonista del percorso che ha riportato la squadra sul tetto della Formula 1.

Il britannico ha voluto sottolineare il lavoro svolto dall’intera organizzazione, ricordando le difficoltà affrontate negli ultimi quattro anni e l’impegno necessario per tornare a competere ai massimi livelli.

“La cosa più importante è che abbiamo raggiunto l’obiettivo per cui eravamo venuti qui e abbiamo vinto il Mondiale Costruttori. Avremmo voluto farlo oggi con un po’ più di stile, ma è un risultato incredibile per tutti i membri della squadra. Abbiamo attraversato quattro anni difficili e l’intera organizzazione ha lavorato duramente per riportarci in questa posizione”.

Un successo che assume un significato particolare anche ripensando alle aspettative iniziali del pilota inglese quando è entrato a far parte della squadra.

“Quando sono arrivato in Mercedes nel 2022, speravamo di poter lottare regolarmente per i campionati. Aver affrontato questo percorso ed essere riusciti a tornare in cima è qualcosa di cui tutti dovremmo essere incredibilmente orgogliosi”.

Russell ha infine ricordato che un titolo mondiale non è mai il risultato del solo lavoro dei piloti, ma nasce da una lunga catena di decisioni e contributi che coinvolge migliaia di persone.

“Vincere il Mondiale Costruttori è sempre la massima espressione del lavoro di squadra. Questo sport non riguarda soltanto i due piloti che salgono in macchina ogni fine settimana, ma anche le migliaia di decisioni prese nelle fabbriche e la determinazione di ogni persona che contribuisce alle prestazioni del team”.

Per Russell, dunque, il quarto posto in Brasile lascia qualche rimpianto sul piano sportivo, ma anche la consapevolezza di aver ritrovato sensazioni importanti al volante. La Mercedes, intanto, può festeggiare il ritorno al titolo Costruttori dopo quattro stagioni difficili.

In quale posizione ha concluso George Russell il GP del Brasile 2026?

George Russell ha terminato il Gran Premio del Brasile in quarta posizione. Il pilota Mercedes ha disputato una gara movimentata, mostrando un buon ritmo soprattutto con le gomme Soft, ma senza riuscire a conquistare il podio.

Quale errore ha commesso Russell durante la gara in Brasile?

Il britannico ha ammesso di aver commesso un errore all’uscita della pit lane. Russell ha spiegato di aver preso troppi rischi perché aveva individuato un’opportunità per inserirsi nella lotta per la vittoria.

Come ha giudicato Russell il proprio fine settimana?

Nonostante il quarto posto, Russell ha lasciato il Brasile con sensazioni positive. Il pilota ha dichiarato di essersi sentito nuovamente vicino al proprio livello abituale, dopo aver lavorato duramente per ritrovare continuità nelle prestazioni.

Cosa ha detto Russell sul titolo Costruttori Mercedes?

Russell ha definito il titolo un risultato incredibile per tutta la squadra. Ha ricordato i quattro anni difficili attraversati dall’organizzazione e il grande lavoro necessario per riportare la Mercedes al vertice della Formula 1.

Perché Russell considera importante il Mondiale Costruttori?

Secondo il pilota britannico, il titolo rappresenta la massima espressione del lavoro di squadra. Il successo non dipende soltanto dai due piloti, ma anche dalle migliaia di decisioni prese nelle fabbriche e dall’impegno di tutte le persone coinvolte.