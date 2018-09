Formula 1 | Test Pirelli, day-2: Vettel completa 121 giri con la Ferrari

Al Paul Ricard è andata in archivio anche la seconda giornata di test Pirelli. In pista, come previsto, Ferrari e Mercedes, rispettivamente con Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Il quattro volte campione del mondo tedesco, che oggi ha preso il posto del futuro compagno di squadra Charles Leclerc a bordo della SF71H, ha completato 121 giri, mentre il finlandese del team di Brackley ne ha completati 112. A Le Castellet, sede da quest’anno del Gran Premio di Francia, la giornata è stata soleggiata.

Il lavoro di entrambi i piloti è stato focalizzato sulla conoscenza degli pneumatici da asciutto del 2019: fornire all’azienda milanese dei feedback importanti in merito alle nuove coperture era l’obiettivo delle due scuderie impegnate nella lotta per il titolo.

Il calendario dei test Pirelli prevede ancora due tappe: il 9-10 ottobre a Suzuka, il 30 ottobre a Città del Messico. Le squadre coinvolte saranno rispettivamente Renault e Sauber, le quali proveranno le gomme slick della prossima stagione.