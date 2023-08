Formula 1 | Albon conclude in Olanda il proprio miglior week-end con la Williams

Formula 1 GP Olanda Williams – Piazzamento di spessore per Alexander Albon al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese, veloce e competitivo fin dal venerdì, è riuscito a garantirsi una superba ottava posizione sotto la bandiera a scacchi, mostrando un ritmo di assoluto spessore in ogni condizione di gara. Una condizione che la scuderia inglese spera di confermare anche nel proseguo di questo campionato. Un problema tecnico causato da un passaggio troppo aggressivo su un cordolo, invece, non ha permesso a Logan Sargeant di vedere la bandiera a scacchi.

“Si potrebbe dire che avremmo dovuto fare il pit stop prima del previsto, a inizio della gara, ma ci siamo attenuti alle nostre regole e la gestione delle gomme ha funzionato, dato che siamo riusciti a gestire le gomme soft per circa 40 giri”, ha rivelato il thailandese. “Questo si può fare solo con una vettura che si è ben comportata per tutto il finale settimana. Sono riuscito a gestire bene il degrado delle gomme, tra l’altro in ogni condizione di gara e semplicemente con la mia guida”.

“Dal punto di vista strategico invece dovremmo rivedere la seconda chiamata in pit lane: in 30 secondi siamo passati dalla slick alla full-wet”, ha proseguito. “Non abbiamo effettuato subito l’ingresso ai box e questo ci è costato l’undercut. Oggi siamo un pò delusi per aver mancato il sesto posto, ma chiudiamo il week-end comunque con un ottimo ottavo piazzamento. Qualcosa di straordinario per noi. Abbiamo meritato questo risultato e in definitiva è stato il mio miglior fine settimana da quando corro per la Williams”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “L’inizio è stato difficile per via della pioggia. Sembrava che le intermedie fossero l’opzione migliore, ma abbiamo cercato di sopravvivere con le slick, evitando inoltre grossi rischi. Tutto ciò mi ha portato a perdere un pò di temperatura dalle mie gomme. Poi, purtroppo, non è finita come volevamo. Ho toccato il cordolo e sembra l’impatto abbia scatenato un problema all’impianto idraulico e il servosterzo. Una volta perso il controllo non ho potuto fare nulla. Voglio ringraziare di cuore il team per aver rimesso a posto la vettura dopo l’incidente in qualifica”.