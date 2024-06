Formula 1 | Le scelte di Pirelli per Barcellona, Zeltweg e Silverstone

Pirelli ha comunicato oggi alle dieci squadre partecipanti al campionato del mondo di Formula 1 le mescole selezionate per i Gran Premi di Spagna, Austria e Gran Bretagna, in programma nei tre fine settimana consecutivi compresi dal 21 giugno al 7 luglio prossimi. Le scelte effettuate dalla casa italiana sono identiche a quelle dello scorso anno: le tre mescole più dure della gamma (C1,C2 e C3) sono state selezionate per Barcellona e Silverstone, quelle più morbide (C3, C4 e C5) per il Red Bull Ring. Del resto, non poteva essere altrimenti, visto che le prime due citate sono fra le piste più severe in termini di stress esercitato sui pneumatici grazie alle diverse curve ad alta velocità, mentre quella austriaca, che si distingue per il minor numero di curve (10) e il tempo sul giro più breve di tutto il calendario iridato ha caratteristiche abbastanza simili a quella di Montreal, dove appunto si corre con C3, C4 e C5.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie