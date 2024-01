Formula 1 | Grosjean si complimenta con Komatsu per il ruolo di team principal in Haas

Questa settimana è stata contraddistinta dall’avvicendamento in casa Haas. Guenther Steiner non è più il team principal della squadra americana dopo ben otto stagioni nelle quali i risultati sono obiettivamente mancati, e al suo posto è stato promosso l’ingegnere Ayao Komatsu. Il giapponese ha ricevuto i complimenti di Romain Grosjean, pilota attualmente in Indycar e che ha di fatto condiviso tutta la sua carriera con il nuovo capo del muretto della Haas, prima in Renault/Lotus e poi proprio con la squadra statunitense.

“Non so cosa sia successo – ha detto Grosjean. Non conosco i dettagli, ma auguro a Guenther tutto il meglio per il suo prossimo capitolo, perché è un uomo con molte idee, sa cosa fare, ma per quanto mi riguarda la cosa principale è che sono molto felice per Ayao. Innanzitutto è un ottimo amico, e tutte le mie 181 gare di Formula 1 le ho corse con lui che in qualche modo lavorava sulla mia macchina. I suoi figli hanno la stessa età dei miei, quindi siamo ottimi amici e sono molto contento per lui. Ha davanti a sé una sfida enorme, ma sono emozionato”.