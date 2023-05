Formula 1 | Aston Martin: non solo gioie, Stroll fuori in Q1 a Miami

GP Miami – L’Aston Martin dovrà fare i conti anche con la brutta prestazione di Stroll. Il pilota canadese non è riuscito a fare meglio della diciottesima posizione in qualifica, e per questo motivo è stato escluso già in Q1, mentre il compagno di squadra Alonso si è piazzato addirittura in prima fila. La strategia adottata sul nordamericano era la medesima del due volte campione del mondo, ossia utilizzare un solo set di gomme soft nella prima sessione, scelta che evidentemente non è andata a suo favore visto il repentino miglioramento delle condizioni della pista giro dopo giro.

“Le qualifiche non sono andate bene – ha detto Stroll. Abbiamo provato a passare la Q1 con un solo set di soft, ma con il senno di poi non è stata la scelta giusta, perché altre squadre hanno usato un altro treno di gomme e hanno avuto grandi miglioramenti. Sono cose che succedono, anche Fernando ne ha utilizzato solo uno ed è passato in Q2, quindi era possibile. Adesso devo concentrarmi sugli aspetti positivi: la vettura va bene e il passo gara è molto competitivo, quindi ci aspetta una lunga giornata davanti”.