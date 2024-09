Formula 1 | Alonso chiede una reazione ad Aston Martin: “Serve un cambio di passo”

F1 Alonso Aston Martin – Primi segnali di malcontento per Fernando Alonso al termine dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024.

In attesa di accogliere in fabbrica Adrian Newey ed Enrico Cardile, figure che si concentreranno principalmente sullo sviluppo della monoposto per il 2026, l’iberico ha richiesto una pronta reazione allo staff tecnico diretto da Luca Furbatto e Dan Fallows.

Le prestazioni della AMR24, infatti, non stanno rispettando le aspettative di inizio stagione, e il due volte campione del mondo si affida al lavoro del team non solo per risollevare una stagione fin qui positiva, caratterizzata da diversi piazzamenti ma senza podi, ma anche per assicurarsi una solida base di sviluppo in vista del campionato del prossimo anno.

Alonso chiede una reazione ad Aston Martin

“Credo che l’obiettivo del 2026 sia ben presente nella mente di tutti in Aston Martin. C’è grande ottimismo, soprattutto con l’arrivo di figure di spicco come Adrian Newey, Enrico Cardile e altri nomi importanti. Il futuro della squadra sembra promettente, ma ciò che stiamo facendo al momento non è all’altezza”.

“Dobbiamo assolutamente fare un salto di qualità nel 2025. Da parte mia, sto dando il massimo per cercare di compensare la mancanza di velocità. Abbiamo lavorato duramente tra Baku e Singapore, e dopo le prove libere siamo rimasti sui computer fino alle due di notte, con un carico di lavoro senza precedenti, nel tentativo di trovare le risposte che ci servono.

Stiamo mettendo il massimo impegno per migliorare la vettura, ma siamo consapevoli che in pista non si possono fare miracoli. C’è bisogno del supporto continuo del team in fabbrica per lo sviluppo della monoposto. Sfortunatamente, gli aggiornamenti non hanno dato i risultati sperati, mentre i nostri rivali sono riusciti a progredire molto più velocemente di noi. È una situazione piuttosto semplice.”