F1 | Wurz su Verstappen: “Ormai è fuori dalla lotta per il titolo”

Secondo Alexander Wurz, Max Verstappen è totalmente fuori dalla battaglia per il titolo mondiale 2020. In un’intervista rilasciata ai media britannici, l’austriaco ha analizzato i tanti problemi accusati dall’olandese negli ultimi due week-end di gara (problemi tecnici a Monza, ritiro per incidente al Mugello), evidenziando come il distacco in classifica da Lewis Hamilton sia adesso troppo ampio per poter essere ricucito negli ultimi otto Gran Premio.

In prospettiva futura, però, Wurz è convinto che l’attuale pilota della Red Bull abbia tutte le carte in regola per giocarsela con i migliori dello schieramento. Tutto dipenderà dal pacchetto tecnico che avrà a disposizione non solo nel 2021, ma anche nel 2022 e nel 2023.

“A Max Verstappen ci vuole davvero un miracolo per poter essere ancora coinvolto nella battaglia per il titolo quest’anno, ma fortunatamente anche lui è realista”, ha dichiarato Alexander Wurz dopo l’ultimo Gran Premio della Toscana al Mugello. “Ovviamente deve sperare in una buona macchina per diventare campione del mondo. Se dovesse accadere, potrebbe superare Lewis Hamilton e Michael Schumacher nei libri dei record. Ha quello che serve”.