Formula 1 | Vettel sul calendario 2021: “Sarebbe bello tornare ad Imola”

Sebastian Vettel spera di tornare a gareggiare sul tracciato di Imola. In una chiacchierata concessa alla stampa tedesca, l’attuale pilota dell’Aston Martin ha parlato delle possibili “new entry” nel calendario 2021, evidenziando come il “Santerno” potrebbe rivelarsi un layout estremamente valido e in linea con gli standard imposti dalla Formula 1.

Secondo il quattro volte Campione del Mondo, il circuito emiliano, rientrato nel Circus dopo un’assenza durata 14 anni, è capace di regalare ai piloti delle sensazioni assolutamente uniche, simili a quelle di Suzuka, aspetto che ovviamente lo spinge a sperare in una conferma anche nel 2021.

“Non ero mai stato ad Imola prima del Gran Premio dell’Emilia Romagna dello scorso scorso e devo ammettere che è pista impressionante”, ha dichiarato il tedesco. “Sarebbe bello tornare a gareggiare al Santerno. Al volante puoi sentire la velocità delle vetture e in un certo senso mi ha ricordato il Giappone. Si tratta di una sensazione unica. Mi piacerebbe guidarci nuovamente, magari già nel prossimo futuro”.