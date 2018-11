F1 | Vettel: “Il mio più grande obiettivo è quello di diventare campione del mondo con la Ferrari”

Protagonista di un documentario, andato in onda sull’emittente televisiva tedesca ARD, Sebastian Vettel ha analizzato l’attuale stagione che lo ha visto lottare per il secondo anno consecutivo con Lewis Hamilton per la corona iridata.

A conquistare il titolo, ancora una volta, è stato l’inglese della Mercedes che nella classifica all time dei campioni del mondo ha proprio staccato il tedesco della Ferrari andando ad eguagliare un mito dell’automobilismo come Juan Manuel Fangio a quota cinque titoli.

Vettel, parlando dei traguardi futuri, ha dichiarato: “La mia missione non è ancora terminata. Il mio più grande obiettivo è quello di diventare campione del mondo con la Ferrari e mi piacerebbe riuscirci più volte”.