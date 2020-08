F1 | Vettel e l’addio alla Ferrari: “Mi mancheranno le persone più di qualsiasi altra cosa”

Man mano che passano i mesi e le gare, si sta consumando sempre di più la storia d’amore tra Vettel e la Ferrari. Il tedesco al termine di questa tormentata stagione lascerà la squadra del Cavallino, senza avere al momento un posto per il prossimo anno in Formula 1. Il quattro volte campione del mondo ha dichiarato che continuerà a dare il massimo per la causa, ammettendo che saranno le persone presenti nel team di Maranello a mancargli di più quando le strade si separeranno dal 13 dicembre prossimo.

“Credo fermamente nel lavoro del team e penso che sia fondamentale, specie in questa stagione, non sbagliare nulla – ha ammesso Vettel. Il mio obiettivo è quello di godermi le ultime gare con la squadra e non avere alcun rammarico quando questa annata sarà finita. Io ho fiducia nei meccanici così come negli ingegneri e sono sicuro che il team la ricambi nei miei confronti, per cui direi che ci sono le condizioni per continuare a fare il massimo insieme. Tra le tante cose che nel giro di un anno cambieranno, penso proprio che saranno le persone a mancarmi di più”.