F1 | Vettel e il futuro: “Prenderò la mia decisione in tranquillità”

Sebastian Vettel è ovviamente uno dei nomi più chiacchierati nel paddock di Formula 1. Le indiscrezioni della stampa tedesca di questa settimana, che hanno riportato come il campione del mondo abbia avviato i contatti con Aston Martin per il 2021, addirittura in fase molto avanzata, hanno ovviamente scatenato tutti i colleghi, che hanno chiesto a Vettel qualche notizia in più che però il tedesco non ha voluto rivelare, semplicemente perché ancora non è stata presa alcuna decisione.

“Penso che non sia cambiato nulla dall’Austria a qua – ha ammesso Vettel. Tu (riferito al giornalista che ha posto la domanda, ndr) hai detto che ho parlato approfonditamente con qualcuno, però se mi chiedi della Racing Point, credo che tutti ne stiano parlando al momento viste le prestazioni nelle prime due gare, ma per quanto mi riguarda non ci sono notizie, non è cambiato nulla. Ci vorrà un po’ di tempo soprattutto da parte mia perché voglio prendere la decisione giusta per me stesso. Quando ci sarà qualcosa da annunciare o da dire lo farò al momento opportuno. Non mi sorprende nemmeno la chiusura della Red Bull, hanno due piloti sotto contratto, io ho solo detto la mia opinione. In questa fase ogni opzione è aperta, ho parlato anche con Renault ma non c’è nulla, sono solo parole lasciate così per aria, non so se guiderò l’anno prossimo, se non guiderò e poi tornerò oppure se smetterò. Non sento alcuna pressione, prenderò la mia decisione tranquillamente”.