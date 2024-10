F1 | Smedley sulla crisi della Red Bull: “Hanno toppato lo sviluppo della vettura”

F1 Smedley Red Bull – L’ex ingegnere di gara Ferrari, Rob Smedley, ha sollevato dubbi riguardo alle recenti difficoltà della Red Bull, suggerendo che il calo delle prestazioni potrebbe essere dovuto alla necessità di spingere la vettura al limite, evidenziando così i difetti della RB20. Dopo una stagione dominante nel 2023 con 21 vittorie, quest’anno la scuderia sta affrontando sfide crescenti, in particolare con Sergio Perez, il cui rendimento è in calo.

Red Bull, il punto sulla crisi di Smedley

Il britannico ha messo in discussione il percorso di sviluppo seguito da Pierre Wachè ed Enrico Balbo, in particolare considerando che la McLaren MCL38 ha superato la RB20 come la vettura più veloce in griglia. Gli aggiornamenti di Red Bull, soprattutto il nuovo fondo introdotto al Gran Premio d’Ungheria, hanno causato problemi, come spiegato da Max Verstappen: “Siamo passati da una vettura molto dominante a una vettura inguidabile in sei o otto mesi. È molto strano per me. Dobbiamo davvero rivedere tutto”.

Una situazione che ha portato il team a perdere la vetta del mondiale Costruttori e Verstappen a soffrire nel confronto diretto con Lando Norris. “È chiaro che non hanno più la vettura più veloce in assoluto. Ricordo che all’inizio della stagione sembrava certo che Max Verstappen sarebbe stato il Campione del Mondo 2024. Ma la squadra non ha sviluppato la vettura con la stessa rapidità e sicuramente non è maneggevole come quella dell’anno precedente. Non sembrano più così forti e coerenti come nelle stagioni passate”.

Verstappen e l’attacco di Norris nel mondiale

Un altro elemento critico è la continua mancanza di risultati di Sergio Perez. Il pilota messicano non riesce a salire sul podio da 13 gare, una prestazione ben al di sotto di quella del pesante compagno di squadra, e Smedley ha sottolineato la necessità per lui di assumere un ruolo più incisivo, soprattutto in vista delle ultime sei prove della stagione. Nonostante Verstappen sia ancora in testa al campionato, il suo vantaggio su Norris si è ridotto a 52 punti dopo otto gare senza vittorie. Le sfide per Red Bull sono evidenti e resta da vedere se riusciranno a riprendere il controllo della situazione con le novità in programma sulla vettura per il fine settimana di Austin.