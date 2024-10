F1 | Ferrari, GP Singapore 2023: Clear ricorda il cambiamento di Leclerc sul ritmo gara

Jock Clear ritiene che il Gran Premio di Singapore del 2023 abbia avuto un effetto positivo nella crescita di Charles Leclerc. Il monegasco, uno dei favoriti in quell’appuntamento di Marina Bay, si è dovuto accontentare di terminare la corsa a ridosso del podio al contrario invece del compagno di squadra Carlos Sainz che ha conquistato la vittoria.

Un successo, quello ottenuto dalla spagnolo, che ha interrotto la striscia di trionfi della Red Bull in un campionato dove la scuderia di Milton Keynes ha letteralmente monopolizzato la scena vincendo tutte le gare eccezion fatta appunto per quella di Singapore.

Clear ritiene che quel successo sfuggito a Leclerc sia servito allo stesso Charles per concentrarsi maggiormente e completare il lavoro dell’intero weekend la domenica, giornata di gara dove si assegnano i veri punti.

“Penso che la sua sia stata una risposta positiva nell’avere un compagno di squadra competitivo – ha dichiarato Clear, intervistato dal podcast F1 Nation – Carlos probabilmente non ha il ritmo che mostra Charles in qualifica. Ma se prendiamo Singapore dello scorso anno, Leclerc era il favorito per la vittoria. Lì ha molta fiducia, ma Sainz gli ha soffiato la vittoria da sotto al naso”.

Clear, continuando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Questo lo ha portato a concentrarsi: ‘Ok, devo svolgere il mio lavoro la domenica’. Non vuol dire che non l’abbia pensato, ma incide sulla concentrazione che subisce dei leggeri cambiamenti. Se non pensa a ‘dobbiamo disporre della miglior auto per la qualifica ed effettuare il miglior giro, poi la domenica tutta avverrà di conseguenza’. Questo ha portato ad un miglioramento di Charles e dei nostri piloti, vettura e squadra”.