F1 | Racing Bulls, qualifiche deludenti per Tsunoda e Ricciardo

Zandvoort – Qualifiche deludenti per la Racing Bulls in Olanda, che resta lontana dalla Q3. Yuki Tsunoda riesce a raggiungere il Q2, ma la sua VCARB01 non gli permette di andare oltre la tredicesima posizione. In griglia si schiererà, però, dodicesimo, grazie alla penalità di Lewis Hamilton.

Tsunoda: “Sono molto deluso”

“Sono proprio deluso, pare di aver fatto un bel passo indietro rispetto alle libere 2. Ero soddisfatto del mio giro, ma per

qualche motivo è mancato un bel po’ di passo rispetto a quello che avevamo. Pensavo saremmo passati abbastanza facilmente, ma anche in Q1 abbiamo faticato parecchio ed è stato piuttosto difficile ottenere la P10, quindi dobbiamo rivedere quello che è successo. Non è una brutta posizione per puntare alla zona punti, negli ultimi due giorni il meteo è stato incostante e abbiamo visto che in gara tutto può succedere. Io farò del mio meglio”.

Ricciardo: “Non eravamo abbastanza veloci”

Escluso in Q1, invece, Daniel Ricciardo: l’australiano non riesce a fare un tempo abbastanza veloce per passare il taglio e resta sedicesimo.

“È stata sicuramente una giornata difficile, con condizioni difficili e tanto vento. È stato davvero complicato mettere insieme un giro pulito in qualifica e mi è parso di faticare di più rispetto agli altri. Ieri sera avevamo trovato delle cose incoraggianti nell’assetto, purtroppo però non siamo stati abbastanza veloci e siamo rimasti sul filo del rasoio. In alcune curve scivolavo molto con il retrotreno e così ho dovuto prendere un po’ di margine. Ma così facendo siamo stati lenti, perché chiaramente non potevo spingere quanto avrei voluto e sentivo di non potere fare il giro. Essere eliminati in Q1 non aiuta in vista di domani: questo è un circuito stretto e i sorpassi non sono per niente facili, ma vedremo cosa succederà”.