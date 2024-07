F1 | Sainz nega firma con Williams ma Vowles è fiducioso

Carlos Sainz ha smentito le notizie circolate nel paddock si Spa, secondo le quali, avrebbe firmato con la Williams per il 2025. Tuttavia, il team principal della scuderia di Grove, James Vowles, resta fiducioso di poter assicurare un sedile allo spagnolo per il 2025.

Sainz punta ad un top team che gli permetta di lottare per il titolo, come dichiarato durante le conferenza stampa in Belgio ma ha smentito di aver già messo nero su bianco:

“No, non sono ancora con nessuna squadra e non ho annunciato nulla. Non vedo l’ora che arrivi la pausa estiva per avere un po’ di tempo per me stesso”, ha commentato a Sky Deutschland.

Vowles, come accennato poc’anzi, ritiene che ci siano buone opportunità di firmare con lo spagnolo:

“Più del 50 per cento. Direi che le probabilità sono dalla nostra parte, ma l’ho detto una volta quest’anno, quindi vedremo”.

Il team principal della Williams ha confermato che il principale concorrente per assicurarsi Sainz è l’Alpine:

“Carlos ha uno dei più grandi marchi al mondo che lo vuole ed è difficile rifiutare, soprattutto perché, siamo onesti, ci hanno battuto di recente. È una cosa difficile da rifiutare. Hanno vinto una gara non molto tempo fa e posso vedere la prospettiva. Mi ha detto che quando si impegna, deve farlo con tutto il cuore e con tutta l’anima, e non può avere dubbi. Ecco perché si sta prendendo il suo tempo”.