F1 | Ricciardo e Lawson in pista a Imola per un test privato

Nella giornata di mercoledì, si terrà a Imola un test privato al quale parteciperanno Daniel Ricciardo e Liam Lawson, dove entrambi saranno al volante di una Racing Bulls VCARB 2024. Il boss della Red Bull, Christian Horner, insiste sul fatto che si tratta semplicemente di un “filming day” e non di un esame per decidere il sostituto di Sergio Perez. Proprio oggi, il team di Milton Keynes si è riunito per parlare del futuro del messicano. Le ultime gare sono state un disastro: incidente a Silverstone e in Ungheria, gara anonima a Spa e quell’imbarazzante distacco in campionato da Max Verstappen che ora è salito a 146 punti.

Se da un lato Horner continua a ribadire di voler rinnovare la fiducia a Perez, “la priorità è sostenere Checo, e capire di cosa ha bisogno”, dall’altra la pazienza in Red Bull è finita e questo test in programma, sembra tutt’altro che una semplice giornata di riprese.

Daniel Ricciardo sembra sempre più destinato a prendere il sedile di Perez mentre Liam Lawson avrà occasione di macinare chilometri per eventualmente prendere il posto dell’australiano alla Racing Bulls.

Proprio l’anno scorso, Daniel Ricciardo fece un test privato sulla RB19 in un filming day a Silverstone e due giorni dopo venne annunciato in AlphaTauri.