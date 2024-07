F1 | Marko: “Lawson sarà in griglia il prossimo anno”

Il consulente della Red Bull ha confermato che il pilota neozelandese sarà al volante della Racing Bulls a partire dalla prossima stagione, confermando così l’uscita di Daniel Ricciardo. Secondo fonti sicure, il contratto di Liam Lawson con la Red Bull gli garantisce un abitacolo completo entro il 2025, altrimenti sarà libero di firmare un contratto altrove, come ad esempio all’Audi-Sauber. Il team principal della Red Bull Racing, Christian Horner e il CEO di RB Peter Bayer, tuttavia, non erano pronti a confermare la notizia al Red Bull Ring lo scorso fine settimana.

“Daniel è al suo posto e sta a lui sfruttarlo al meglio”, ha detto Horner, mentre Bayer ha aggiunto: “Facciamo il nostro lavoro per far crescere i giovani piloti, ma la decisione sul secondo sedile sarà presa in silenzio e non abbiamo fretta”.

In mezzo alla lotta di potere interna che è chiaramente ancora in corso in Red Bull, si ritiene che Horner sia desideroso di mantenere Ricciardo al suo posto per il 2025, mentre Marko punta sul giovane neozelandese Lawson.

L’austriaco, intervistato dal quotidiano Bild, quando gli è stato chiesto di Lawson ha dichiarato: “Gli offriremo qualcosa, un abitacolo per l’anno prossimo. È chiaro che Racing Bulls è una squadra junior. Questo è stato comunicato internamente e tutti lo hanno capito”.