F1 | Ricciardo fiducioso: “I risultati arriveranno entro fine stagione”

Ci si aspettava di più dal binomio Ricciardo-Renault in questo inizio di stagione. In merito a questo però, il pilota australiano si è detto ottimista, ed ha ammesso che la decisione di lasciare la Red Bull, non è dipesa dai problemi di convivenza con Max Verstappen.

Quando, intervistato da L’Equipe, gli è stato chiesto se è felice di aver accettato l’offerta Renault, ha risposto scherzosamente con “Oui!”.

“Sono contento di aver cambiato, ne avevo bisogno. Dovevo evolvermi e affrontare nuove sfide”.

Secondo alcuni, come accennato prima, il 29enne di Perth era preoccupato per il fatto di essere battuto da Verstappen, ma per altri, l’obiettivo di Ricciardo è diventare il numero 1 della Renault:

“Si, ho le capacità per farlo, almeno voglio provarci. In termini di risultati, non sono esattamente dove vorrei, ma l’atmosfera e l’energia nel team sono fantastiche. Devo solo imparare ad essere paziente. La F1 è una scienza complessa che richiede tempo. Ho il contratto fino al 2020. I risultati sono un po’ deludenti ma siamo ancora nella fase di costruzione. Sono fiducioso che i risultati inizieranno ad arrivare prima della fine della stagione. Lo puoi mettere per scritto”.