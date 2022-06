F1 | Red Bull, Verstappen si gode il trionfo: “Abbiamo avuto un ottimo passo”

Domenica da incorniciare per la Red Bull e per Max Verstappen. La scuderia di Milton ha infatti conquistato la doppietta nel Gran Premio d’Azerbaijan, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale 2022 di Formula 1, con l’olandese che ha firmato stagionale. Un trionfo importante per il campione del mondo in carica che, approfittando del contemporaneo ritiro del rivale Charles Leclerc, ha allungato il gap che lo separa dall’alfiere Ferrari che ora è di 34 punti.

“Abbiamo avuto un ottimo passo, ho potuto prendermi cura degli pneumatici e chiaramente anche un po’ di fortuna per il ritiro dei nostri avversari – ha dichiarato Verstappen, intervistato al termine della gara – Oggi la macchina era ottima, dunque avrei comunque fatto una gara lì davanti. Nel complesso era felice del bilanciamento della macchina. È una bellissima giornata per noi grazie a questa doppietta”.

Parlando della stabilità della RB18 ha aggiunto: “Ogni weekend è diverso dall’altro, bisogna era precisi, bisogna puntare sulle piccole cose per una completa gestione. Ma in ogni gara tutto può cambiare”.

