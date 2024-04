F1 | Red Bull, Verstappen imperatore di Cina: “Un piacere guidare la macchina su ogni mescola”

Anche in Cina non c’è stata storia. La gara di Shanghai, tornata in calendario dopo cinque anni per le restrizioni Covid, ha visto il dominio di Max Verstappen. L’olandese ha chiuso, ancora una volta, l’ennesimo fine settimana al top che lo ha visto dominare dall’inizio alla fine. Nessuna sorpresa sul tracciato cinese, con il tre volte campione del mondo che – eccezion fatta per il valzer dei pit stop – non ha mai perso la leadership dallo spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi.

Per Verstappen si tratta della quarta vittoria stagionale su cinque gare finora disputate. L’unico passaggio a vuoto dell’alfiere della Red Bull è stato rappresentato dall’Australia, dove sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne è stato costretto al ritiro per problematiche legate ai freni sulla sua RB20 numero 1. Per quel che riguarda la classifica iridata, Max è in testa con 25 punti di vantaggio (110 a 85) sul compagno di squadra Sergio Perez che ha chiuso al terzo posto la corsa odierna preceduto dalla McLaren di Lando Norris.

“È stato incredibile, per tutto il weekend siamo stati veloci – ha dichiarato Verstappen al termine della corsa – Oggi è stato piacevole guidare su ogni mescola, anche dopo la ripartenza siamo andati bene. la macchina andava praticamente sui binari e faceva tutto quello che volevo. Questo tipo di weekend è fantastico, prestazioni straordinarie e raggiungere quello che siamo riusciti a fare è stato strepitoso”.

Sul prossimo appuntamento in programma a Miami: “Solitamente andiamo bene, magari è anche un pochino più lineare dal punto di vista delle strategie – ha detto Max – Però è una pista piuttosto difficile. Quello che viviamo lì è un weekend piuttosto pazzo e sicuramente sarà impegnativo”.