F1 | Red Bull, Verstappen a podio nella gara di Silverstone: “Abbiamo preso le scelte giuste”

Un secondo posto che sa di vittoria vedendo l’andamento che ha caratterizzato il weekend di Silverstone da parte della Red Bull. Max Verstappen si congeda dall’appuntamento inglese ottenendo la piazza d’onore in una corsa dove la scuderia di Milton Keynes è stata perfetta nel prendere le varie decisioni strategiche che si sono presentate nei 52 giri della corsa.

Come quella di montare le gomme hard nel finale di gara, dopo il tratto centrale di gara caratterizzato dalla pioggia che ha costretto i piloti a montare le intermedie, che hanno permesso all’olandese di sopravanzare la McLaern di Lando Norris chiudendo così il Gran Premio di Gran Bretagna alle spalle della Mercedes del vincitore Lewis Hamilton.

“Oggi non avevamo passo – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – All’inizio quando contava ho perso posizioni e poi ad un certo punto si era messa male, credevo di terminare la gara in quinta o sesta posizione. Però alla fine abbiamo preso le decisioni giuste, passando dalle slick alle intermedie e poi dalle intermedie nuovamente alle slick. Lo abbiamo fatto sempre nel giro giusto, come alla fine la scelta di montare la gomma hard anziché la soft. Questo sicuramente mi ha aiutato tanto e mi ha aiutato ad ottenere il secondo posto”.

L’olandese, discutendo delle varie fasi di gara dove si è alternata pista asciutta ed umida, ha detto: “Quando ha iniziato a piovere la prima volta stavo già perdendo posizioni perché non avevo aderenza, non volevo prendere troppi rischi perché gli altri hanno attaccato di più. Ho cercato di tenere duro senza fare escursioni, ed è stato davvero complicato. Poi ad un certo punto ha piovuto davvero ed era piuttosto evidente che bisognava montare le intermedie e bisognava farle durare. Poi è uscito il sole, per cui la pista ha iniziato ad asciugarsi rapidamente, mi sentivo abbastanza a mio agio con le intermedie ma ad un certo punto dovevi giocare d’azzardo montando le slick ed è andato tutto bene”.