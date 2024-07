F1 | McLaren, Norris mastica amaro: “Non abbiamo fatto un lavoro all’altezza”

Terzo posto amaro per Lando Norris nella gara di casa di Silverstone. L’inglese, accreditato come il principale indizio per vincere il Gran Premio di Gran Bretagna, si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio in una gara dove lo stesso l’alfiere della McLaren e la squadra di Woking non sono stati immuni da errori che hanno precluso la possibilità di trionfare.

Come la scelta di optare per le gomme soft nell’ultima parte di gara, dove poi Norris ha perso pian piano prestazione allontanandosi dalla Mercedes di Lewis Hamilton e venendo sopravanzato dalla Red Bull di Max Verstappen. Un’occasione mancata, l’ennesima per Norris, che non può far altro che sottolineare l’ottimo lavoro che ha visto protagonista la squadra della Stella e il connazionale sette volte campione del mondo ritornato alla vittoria dopi quasi tre anni.

“Innanzitutto congratulazioni a Lewis – ha esordito nell’intervista post gara Norris – Quella decisione si è rivelata cruciale alla fine, però la Mercedes ha fatto un lavoro migliore: giù il cappello. Hanno meritato la vittoria, è stata una gara dura ma divertente e piacevole. Però penso che in queste condizioni complicate come sempre sei sul filo del rasoio e rischi tanto. Tante cose sono andate bene, però per alcuni aspetti abbiamo deluso, come squadra non abbiamo fatto il lavoro che dovevamo fare o non un lavoro all’altezza però è comunque bello essere sul podio a Silverstone”.

L’inglese, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Bisogna prendere le decisioni giuste, do anche la colpa a me stesso quest’oggi perché anche io ho sbagliato, non ho scuse. Però abbiamo fatto anche buone cose, ci sono tanti aspetti positivi specialmente qui a Silverstone però avrei voluto che tutto fosse andato alla perfezione. Ma non è andata così, cercherò di tornare più forte e di riprovarci l’anno prossimo”.