F1 | Red Bull, Verstappen 2° nel sabato di Silverstone: “Qualifica complicata a causa della pioggia”

Secondo tempo per Max Verstappen nelle qualifiche di Silverstone. L’olandese, principale candidato a conquistare la pole position, si è dovuto accontentare della prima fila venendo sopravanzato da Carlos Sainz, con la spagnolo che domani scatterà per la prima volta dal palo. Il campione del mondo in carica, nonostante la pole sia sfuggita per pochi millesimi, 72 per la precisione, è proiettato a domani ed è finora soddisfatto della competitività mostrata dalla RB18 in varie condizioni.

“È stata una qualifica piuttosto complicata per la pioggia. Si asciugava, poi pioveva di nuovo, bisognava azzeccare le tempistiche – ha dichiarato Verstappen, intervistato al termine delle qualifiche di Silverstone – Nel complesso la macchina ha funzionato molto bene, però il Q3 è sempre una lotteria in queste condizioni. All’ultimo giro ho avuto la bandiera gialla, ma comunque è buono essere in prima fila e abbiamo una buona macchina in gara sia sul bagnato che sull’asciutto”.

Verstappen poi, focalizzandosi sulla gara, ha aggiunto: “Essere aggressivo nel primo giro? Non solo nel primo giro, bisogna pensare alla gara. Bisogna pensare alla gestione gomme e vediamo come andrà domani”.

